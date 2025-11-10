В Бурятии в аварии с автобусом погиб водитель легковушки

Утром 10 ноября в Прибайкальском районе Бурятии произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба МВД республики. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

Столкновение автомобиля Toyota Corolla и маршрутного автобуса Hyundai County произошло вблизи села Гремячинск примерно в 7:00 по местному времени (2:00 мск). Обстоятельства ДТП и причины столкновения устанавливаются сотрудниками полиции.

Пассажир [легкового автомобиля] с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Также травмы получила пассажир маршрутного автобуса, — говорится в сообщении.

