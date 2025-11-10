Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 09:54

В Бурятии в аварии с автобусом погиб водитель легковушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 10 ноября в Прибайкальском районе Бурятии произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба МВД республики. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

Столкновение автомобиля Toyota Corolla и маршрутного автобуса Hyundai County произошло вблизи села Гремячинск примерно в 7:00 по местному времени (2:00 мск). Обстоятельства ДТП и причины столкновения устанавливаются сотрудниками полиции.

Пассажир [легкового автомобиля] с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Также травмы получила пассажир маршрутного автобуса, — говорится в сообщении.

Ранее на Крымском мосту произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. Согласно предварительным данным прокуратуры, авария случилась при обгоне автобуса маршрута Краснодар — Севастополь автомобилем Mercedes. Водитель иномарки не справился с управлением во время маневра и врезался в бетонное ограждение моста.

До этого на Сахалине автомобиль Toyota Land Cruiser Prado перевернулся на 846-м километре трассы Южно-Сахалинск — Оха. По информации регионального управления ГИБДД, водитель не справился с управлением, в результате чего сам получил повреждения, а 15-летний пассажир погиб на месте происшествия.

