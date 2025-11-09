Непристегнутый подросток стал жертвой ДТП на Сахалине

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал с дороги и опрокинулся на 846-м километре трассы Южно-Сахалинск — Оха в Охинском районе Сахалинской области, сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону. По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением. Сам он получил травмы, а 15-летний пассажир погиб на месте. По факту произошедшего проводится проверка.

38-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате водитель получил телесные повреждения, 15-летний пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности, скончался на месте происшествия, — говорится в заявлении.

Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, включая троих детей. По предварительной версии, водитель ВАЗ-21099 двигался по направлению из Новосибирска в Кемерово и на запрещенном участке дороги совершил выезд на встречную полосу.