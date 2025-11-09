Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 09:52

Непристегнутый подросток стал жертвой ДТП на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал с дороги и опрокинулся на 846-м километре трассы Южно-Сахалинск — Оха в Охинском районе Сахалинской области, сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону. По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением. Сам он получил травмы, а 15-летний пассажир погиб на месте. По факту произошедшего проводится проверка.

38-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате водитель получил телесные повреждения, 15-летний пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности, скончался на месте происшествия, — говорится в заявлении.

Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, включая троих детей. По предварительной версии, водитель ВАЗ-21099 двигался по направлению из Новосибирска в Кемерово и на запрещенном участке дороги совершил выезд на встречную полосу.

Сахалинская область
Сахалин
ДТП
аварии
погибшие
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол
Наступление ВС РФ на Харьков 9 ноября: кучи трупов иностранцев, Купянск
Столтенберг озвучил свой главный страх о конце НАТО
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.