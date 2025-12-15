Мощнейший шторм устроил погодный апокалипсис на Южных Курилах Циклон на Южных Курилах стал причиной отключения света и повреждения зданий

На Сахалинскую область обрушился мощный циклон, из-за которого на Южных Курилах произошли массовые отключения электроэнергии и повреждения жилых домов, сообщили в пресс-службе местного Минэнерго. Отмечается, что сила ветра достигала 38 метров в секунду.

В результате мощного циклона с ураганным ветром до 38 м/с и обильными осадками без электроснабжения остались потребители пгт. Южно-Курильск и с. Отрада, — сказано в публикации.

Все аварийно-восстановительные работы приостановлены до улучшения погодных условий, отметили в ведомстве. Жителям рекомендовано не покидать свои дома.

Ранее у побережья Курильских островов Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 7,6, сообщили в пресс-службе сейсмостанции «Южно-Сахалинск». Там уточнили, что эпицентр находился на глубине 20 километров.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что мощный циклон приближается к ряду регионов Дальнего Востока. По его словам, в выходные на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области ожидаются сильные метели и ураганный ветер.