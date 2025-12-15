Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 05:42

Мощнейший шторм устроил погодный апокалипсис на Южных Курилах

Циклон на Южных Курилах стал причиной отключения света и повреждения зданий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На Сахалинскую область обрушился мощный циклон, из-за которого на Южных Курилах произошли массовые отключения электроэнергии и повреждения жилых домов, сообщили в пресс-службе местного Минэнерго. Отмечается, что сила ветра достигала 38 метров в секунду.

В результате мощного циклона с ураганным ветром до 38 м/с и обильными осадками без электроснабжения остались потребители пгт. Южно-Курильск и с. Отрада, — сказано в публикации.

Все аварийно-восстановительные работы приостановлены до улучшения погодных условий, отметили в ведомстве. Жителям рекомендовано не покидать свои дома.

Ранее у побережья Курильских островов Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 7,6, сообщили в пресс-службе сейсмостанции «Южно-Сахалинск». Там уточнили, что эпицентр находился на глубине 20 километров.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что мощный циклон приближается к ряду регионов Дальнего Востока. По его словам, в выходные на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области ожидаются сильные метели и ураганный ветер.

циклоны
южные Курилы
электричество
Сахалинская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миллиардер передал $100 тыс. обезоружившему террориста в Сиднее
Юрист раскрыл, чем грозит переход дороги в неположенном месте
Бешеная собака во сне: как понять сновидение и избежать проблем
Мощнейший шторм устроил погодный апокалипсис на Южных Курилах
Перечислены потери ВСУ на трех направлениях в зоне СВО
ВС РФ начали сжимать клещи вокруг Гуляйполя
Названо число сбитых дронов в ходе ночной атаки на Москву
Российские военные серьезно ограничили логистику ВСУ у реки Гайчур
Названы дополнительные механизмы защиты от киберпреступности
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 декабря
Wildberries планирует запустить сервис такси в 2026 году
К чему снятся клещи: как понять сигнал подсознания правильно
Названы дата и место прощания с Оганезовым
«Ящик Пандоры»: Дмитриев о желании ЕС уничтожить право собственности
Силы ПВО расправились еще с четырьмя БПЛА в небе над Москвой
Рейтинг Трампа показал неожиданный результат
Американский офицер раскритиковал Макрона из-за слов о России
В ГД перечислили дополнительные выплаты для пенсионеров в декабре
Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков по особой схеме
ВСУ попытались атаковать Ростов-на-Дону
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.