Россия жестко отреагировала на высказывания японского министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, назвавшего мыс Носаппу «краем Японии», сообщает АБН24 со ссылкой на китайских журналистов. Как подчеркнули в Кремле, принадлежность Курильских островов не подлежит сомнению.

Территориальный спор между Россией и Японией по поводу Курильских островов вновь обострился после заявления японского министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады. Во время поездки он назвал мыс «краем Японии», подчеркнув, что он находится ближе всего к иностранному государству. По мнению китайских журналистов, подобными словами чиновник фактически признал принадлежность Курильских островов России.

Секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара объявил ему выговор и призвал быть «еще более бдительным в своих повседневных заявлениях». Китайские аналитики отметили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал спокойно, но твердо, подчеркнув, что такие высказывания являются внутренним делом Японии, однако принадлежность Курил не подлежит сомнению.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что борьба Токио за Курильские острова является мнимым популизмом, поскольку они являются территорией РФ и не могут быть разменной монетой. Парламентарий подчеркнул, что такой подход японских политиков сильно мешает развитию двусторонних отношений.