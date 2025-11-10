«Мнимый популизм»: в ГД ответили, почему Япония все еще держится за Курилы

«Мнимый популизм»: в ГД ответили, почему Япония все еще держится за Курилы Депутат Чепа назвал мнимым популизмом борьбу Японии за Курильские острова

Борьба Японии за Курильские острова является мнимым популизмом, поскольку они являются российской территорией и не могут быть разменной монетой, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, такой подход японских политиков сильно мешает развитию двусторонних отношений.

Исторически японские политики используют Курильские острова как популистскую карту, мнимый патриотизм. И это сильно мешает продвижению отношений между РФ и Японией. Курильские острова — это российская территория. Мы не будем использовать ее как разменную монету, — высказался Чепа.

Он отметил, что заключение мирного договора между странами остается важной задачей. Однако, по словам депутата, его подписанию десятилетиями препятствует именно японская сторона.

Мирный договор между Москвой и Токио, конечно, нужен, потому что это странно, что мы не можем подписать его десятилетиями по вине японской стороны. Ни у кого не вызывает сомнений, что Курилы — российская территория, политики это прекрасно понимают. Но этот мнимый популизм вредит в первую очередь Токио, — резюмировал Чепа.

Ранее в Японии разразился политический скандал, вызванный заявлением министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады о Курильских островах. Во время визита в префектуру Хоккайдо чиновник посетил мыс Носаппу, откуда открывается вид на острова, и допустил косвенное признание принадлежности островов России.