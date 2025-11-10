Скандал разгорелся в Японии из-за «иностранной земли»

В Японии разразился политический скандал, вызванный заявлением министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады о Курильских островах. Во время визита в префектуру Хоккайдо чиновник посетил мыс Носаппу, откуда открывается вид на острова, и допустил косвенное признание принадлежности островов России, пишет агентство Kyodo.

Наверное, это самое близкое место к иностранному государству, — заявил чиновник.

Эта фраза спровоцировала волну недовольства в политических кругах Японии, где многие усмотрели в ней намек на принадлежность островов России. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара публично подверг коллегу критике, указав на «неуместность и двусмысленность» высказывания, после чего Кикавада принес официальные извинения.

Конфликт вокруг принадлежности южных Курильских островов остается основным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией. Москва неоднократно подчеркивала, что суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению. Ситуация усугубилась после введения Токио санкций в связи с СВО, что привело к прекращению диалога по территориальному вопросу и свержению совместных экономических проектов.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия поддержит инициативы Японии по сближению, если японская сторона их предложит. Комментируя заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о готовности Токио к подписанию договора с Москвой, он отметил, что так и не заключенное после Второй мировой войны перемирие является «историческим архаизмом», который следует преодолеть.