В аэропортах Московского региона задержаны сотни рейсов РИАН: более 450 рейсов задержано в аэропортах Москвы и Подмосковья

Пассажиры трех ключевых аэропортов Московского региона 4 января столкнулись с массовыми сбоями, передает РИА Новости. Из-за введенных временных ограничений было задержано более 450 рейсов, многие из них — на продолжительное время.

Согласно подсчетам агентства на основе данных онлайн-табло, общее число задержанных рейсов в Домодедово, Внуково и Жуковском достигло 460. Значительная часть пассажиров столкнулась с долгим ожиданием: 142 рейса отложили более чем на два часа. Еще 25 авиаперелетов были вовсе отменены. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в Домодедово вечером 4 января, а во Внуково и Жуковском — также в ночь с 3 на 4 января.

Первый рабочий день после новогодних праздников оказался серьезно затруднен для авиапутешественников, что привело к одному из самых масштабных сбоев в московском авиахабе за последнее время. При этом Росавиация отмечает, что авиатранспортная система России демонстрирует устойчивость к попыткам вмешательства извне.

В пятницу, 2 января, сразу четыре российских аэропорта остались без авиасообщения. Ограничения вводились в воздушных гаванях Самара, Пензы, а также Домодедово и Жуковском. Кроме того, пришлось закрыть небо над Иваново и Ярославлем.