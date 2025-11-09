Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 06:23

Трое детей разбились в ДТП под Новосибирском

МВД по Новосибирской области: шесть человек погибли в ДТП с участием грузовика

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На автодороге Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, включая троих детей. Авария случилась рано утром 9 ноября на 139-м километре трассы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 <…> совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении, — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, водитель ВАЗ-21099 двигался по направлению из Новосибирска в Кемерово и на запрещенном участке дороги совершил выезд на встречную полосу. В результате лобового столкновения с грузовиком Volvo погибли водитель, двое взрослых пассажиров и трое детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения.

Водитель грузового автомобиля Volvo, мужчина 1985 года рождения, не пострадал. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы.

В связи с ликвидацией последствий дорожно-транспортного происшествия движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» было временно перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации прокуратуры региона, авария случилась при выполнении обгона легковым автомобилем Mercedes рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар — Севастополь.

аварии
ДТП
Новосибирская область
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бронетехника ВСУ потерпела крах: успехи ВС РФ к утру 9 ноября
Трое детей и трое взрослых разбились в ДТП под Новосибирском
Болезнь во сне: что предвещает сновидение для вашего здоровья
Ракетная опасность была объявлена в трех российских регионах
Паром Seabridge не смог попасть в Сочи
Сон об истощении: к чему снится моральное и физическое опустошение
Завершение карьеры, интимные фото, пластика, где сейчас Анна Асти
В России арестовали причастных к взаимодействию с СБУ
В Госдуме предложили защитить российских педагогов от хамства
Пятеро детей, уход из театра, карьера: где сейчас Глафира Тарханова
Вучич планирует обратиться к США по щекотливому вопросу
Озвучена численность российских пенсионеров на октябрь этого года
Чучело Стармера сожгли в честь британского праздника
Как спасти кожу от сухости осенью и зимой: необычные советы врачей
Кадры с места страшной аварии на Крымском мосту появились в Сети
Захарова двумя словами охарактеризовала рекордное дезертирство в ВСУ
Президент Сирии приехал в США на встречу с американскими властями
Свет пропал в одном из крупных украинских городов
Биография, карьера, смерть: как жил народный артист России Владимир Симонов
Рабочий в Севастополе хотел убить коллегу из-за татуировки
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.