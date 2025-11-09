Трое детей разбились в ДТП под Новосибирском МВД по Новосибирской области: шесть человек погибли в ДТП с участием грузовика

На автодороге Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, включая троих детей. Авария случилась рано утром 9 ноября на 139-м километре трассы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 <…> совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении, — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, водитель ВАЗ-21099 двигался по направлению из Новосибирска в Кемерово и на запрещенном участке дороги совершил выезд на встречную полосу. В результате лобового столкновения с грузовиком Volvo погибли водитель, двое взрослых пассажиров и трое детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения.

Водитель грузового автомобиля Volvo, мужчина 1985 года рождения, не пострадал. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы.

В связи с ликвидацией последствий дорожно-транспортного происшествия движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» было временно перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации прокуратуры региона, авария случилась при выполнении обгона легковым автомобилем Mercedes рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар — Севастополь.