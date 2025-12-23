Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 05:57

ВС РФ ликвидировали 33 украинских пункта БПЛА за сутки

МО РФ: группировка «Запад» за сутки уничтожила 33 пункта БПЛА и 34 коптера ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 33 пункта управления беспилотниками за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также ликвидированы 34 тяжелых квадрокоптера противника.

Кроме того, вскрыты и уничтожены 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, терминал спутниковой связи Starlink и 6 полевых складов боеприпасов ВСУ, — сказал он.

До этого сообщалось, что из трех полностью окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским военным. Один из них сообщил, что специально открыл огонь, чтобы привлечь внимание российских бойцов и получить шанс сдаться. Он заявил о тяжелом положении окруженной группировки.

Военный эксперт Андрей Марочко между тем сообщил, что ВСУ продолжают предпринимать активные, но безрезультатные попытки изменить ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области. По его информации, атакующие действия украинских подразделений фиксируются в районе сразу пяти населенных пунктов. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний ликер «Мятная молния»: настроение на Новый год за 15 минут
Россиянам рассказали о неочевидной опасности запеченных блюд с майонезом
Назван спасительный напиток после переедания за новогодним столом
В Харькове прогремел мощный взрыв
Россиянам рассказали о новом порядке выплат пенсий в январе
Нутрициолог назвала главную опасность варенья из сосновых шишек
ВС РФ ликвидировали 33 украинских пункта БПЛА за сутки
США объявили о создании новых кораблей с гиперзвуковым и лазерным оружием
Разгром пехоты и продвижение под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 23 декабря
Видеть смерть дедушки: что предвещает такой сон — полное толкование
Стало известно о продвижении российских войск к Белому Колодезю
В США дети разбили автомобиль и испугались мер со стороны Санта-Клауса
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 декабря
Раскрыто, как новое постановление об НДС повлияет на потребительские цены
«Настоящая бойня»: в США рассказали о грядущих выборах в конгресс
Музкритик назвал причину взлета популярности Вани Дмитриенко
Самолет ВМС Мексики потерпел крушение
Смерть бабушки во сне: что говорит сонник о переменах в жизни
Трамп назвал Байдена дураком из-за крупных трат
Налоговые вычеты в 2026 году: полный список, как оформить
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.