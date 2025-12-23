Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 33 пункта управления беспилотниками за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также ликвидированы 34 тяжелых квадрокоптера противника.

Кроме того, вскрыты и уничтожены 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, терминал спутниковой связи Starlink и 6 полевых складов боеприпасов ВСУ, — сказал он.

До этого сообщалось, что из трех полностью окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским военным. Один из них сообщил, что специально открыл огонь, чтобы привлечь внимание российских бойцов и получить шанс сдаться. Он заявил о тяжелом положении окруженной группировки.

Военный эксперт Андрей Марочко между тем сообщил, что ВСУ продолжают предпринимать активные, но безрезультатные попытки изменить ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области. По его информации, атакующие действия украинских подразделений фиксируются в районе сразу пяти населенных пунктов. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.