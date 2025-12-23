Новый год-2026
23 декабря 2025 в 05:30

Раскрыто, как новое постановление об НДС повлияет на потребительские цены

Юрист Хаминский: новое постановление об НДС не повлияет на потребительские цены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новое постановление Конституционного суда РФ об НДС защитит потребителей от роста цен на услуги ЖКХ, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, документ ограничивает возможности поставщиков или продавцов услуг автоматически увеличивать стоимость действующих договоров из-за изменений в налоговом законодательстве.

В конце ноября 2025 года Конституционный суд РФ вынес постановление, касающееся применения НДС в случае изменения налогового законодательства в течение исполнения длящегося договора. Поставщик или продавец теперь не имеет права автоматически корректировать договор на сумму НДС, когда покупатель не может принять налог на добавленную стоимость к вычету. Новое постановление призвано защитить граждан от автоматического повышения цен на ранее заключенные договоры с жилищно-коммунальными, управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, — пояснил Хаминский.

Он отметил, что теперь установлен особый временный порядок для урегулирования споров. По его словам, если покупатель не может принять НДС к вычету и отказывается от корректировки цены, то продавец услуг вправе обратиться в суд с требованием об увеличении стоимости, но лишь в пределах половины суммы налога.

Суд постановил, что в законодательство необходимо внести соответствующие изменения, а на время принятия таких изменений ввел временный порядок по урегулированию споров по факту роста услуг из-за повышения НДС. Так, в соответствии с этим порядком, если покупатель не имеет возможности принять налог на добавленную стоимость к вычету и не согласен расторгнуть договор или скорректировать цену на сумму налога, то продавец вправе обратиться в суд с требованием об увеличении цены в пределах половины приходящейся на соответствующую операцию суммы налога, которая уплачивается в бюджет. При этом цена, согласованная с физлицом, не может быть изменена, — резюмировал Хаминский.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что снижение налога на добавленную стоимость в России может произойти к 2027 году. По его словам, такой «налоговый маневр», необходимый для стимулирования бизнеса, потребует от девяти до 15 месяцев для подготовки.

