22 декабря 2025 в 15:00

Глава полиции Челябинска потерял работу

В Челябинске отстранили от должности главу управления МВД Меньшенина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глава управления МВД России по Челябинску Андрей Меньшенин лишился должности, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Меньшенин уже уведомлен о решении в установленном порядке.

В пресс-службе ведомства добавили, что временно исполняющим обязанности главы челябинской полиции стал Михаил Власов. Сведения о Меньшенине также пропали с сайта регионального управления МВД.

Меньшенина отстранили от выполнения служебных обязанностей еще в октябре. По некоторым данным, такое решение связано с проведением служебной проверки, начатой после задержания заместителя начальника Госавтоинспекции Челябинска Олега Жиляева. Чиновника заподозрили в злоупотреблении полномочиями и получении взятки.

Ранее бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву признали виновной в получении взяток. Решением суда ее приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. У Золотаревой конфисковали 18,4 млн рублей, ее также оштрафовали на 170 млн рублей.

