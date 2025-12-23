Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 06:21

Домашний ликер «Мятная молния»: настроение на Новый год за 15 минут

Домашний ликер «Мятная молния»: настроение на Новый год за 15 минут Домашний ликер «Мятная молния»: настроение на Новый год за 15 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Домашний ликер «Мятная молния» — готовится всего за четверть часа, а заряжает настроением на весь вечер! Но не забывайте, что может быть похмелье!

В блендер отправляем пучок свежей мяты (50 г), 100 г сахарной пудры и цедру одного лайма. Взбиваем до состояния ярко-зеленой кашицы.

Далее по рецепту домашнего ликера процеживаем кашицу через сито, чтобы получить ароматный мятный сироп. Смешиваем его с 500 мл хорошей водки или белого рома. Добавляем секретный ингредиент — 2 столовые ложки сока киви для легкой тропической нотки.

Переливаем в бутылку, даем отдохнуть домашнему ликеру час в морозилке. Подаем в охлажденных стопках или со льдом.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

К слову, до этого NEWS.ru рассказывал о действенном способе, как избавиться от похмелья.

Читайте также
Салат с картошкой и селедкой «По-деревенски»: такая закуска должна быть на каждом столе в Новый год
Общество
Салат с картошкой и селедкой «По-деревенски»: такая закуска должна быть на каждом столе в Новый год
Курочка в мундире из сыра и грибов — запекаю так и подаю к новогоднему столу: простой рецепт с шикарным результатом
Общество
Курочка в мундире из сыра и грибов — запекаю так и подаю к новогоднему столу: простой рецепт с шикарным результатом
Новый год без хлопот: быстрые медальоны по-французски в сливочном соусе. Празднично, даже если времени в обрез
Общество
Новый год без хлопот: быстрые медальоны по-французски в сливочном соусе. Празднично, даже если времени в обрез
После них гости забудут про крабовый салат: изящные рулетики в омлете со шпротами и укропом. Нарезал, завернул и готово
Общество
После них гости забудут про крабовый салат: изящные рулетики в омлете со шпротами и укропом. Нарезал, завернул и готово
Рецепты домашних ликеров
Общество
Рецепты домашних ликеров
рецепты
кулинария
ликер
алкоголь
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В городе Тайга без света остались более 10 тыс. потребителей
Появились подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы
«Цифровой ужас»: в Госдуме предложили «жесточайшие ограничения» в соцсетях
В России хотят ввести новую категорию ветеранов труда
Лоза поделился детскими воспоминаниями о Новом годе
Крах Киева и саботаж «прогресса» по Украине: новости СВО к утру 23 декабря
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 декабря: инфографика
Появилось видео с пожаром в Буденновске после атаки БПЛА
В зоне СВО подбили летчика — героя Украины
В Госдуме дали прогноз роста зарплат на первый квартал 2026 года
Россияне столкнулись с задержками при доставке зарубежных посылок
ВСУ ночью атаковали восемь районов Ростовской области
Строительный эксперт назвал неочевидную ошибку при выравнивании стен
У экс-генпрокурора Украины изъяли три килограмма золота и часы на €1 млн
Психолог рассказала, что делать с непонравившимся подарком
Цена на золото установила новый исторический рекорд
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу во время светового шоу
Юрист ответил, что может грозить сотруднику за отказ идти на корпоратив
Домашний ликер «Мятная молния»: настроение на Новый год за 15 минут
Россиянам рассказали о неочевидной опасности запеченных блюд с майонезом
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.