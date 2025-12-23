Домашний ликер «Мятная молния»: настроение на Новый год за 15 минут

Домашний ликер «Мятная молния» — готовится всего за четверть часа, а заряжает настроением на весь вечер! Но не забывайте, что может быть похмелье!

В блендер отправляем пучок свежей мяты (50 г), 100 г сахарной пудры и цедру одного лайма. Взбиваем до состояния ярко-зеленой кашицы.

Далее по рецепту домашнего ликера процеживаем кашицу через сито, чтобы получить ароматный мятный сироп. Смешиваем его с 500 мл хорошей водки или белого рома. Добавляем секретный ингредиент — 2 столовые ложки сока киви для легкой тропической нотки.

Переливаем в бутылку, даем отдохнуть домашнему ликеру час в морозилке. Подаем в охлажденных стопках или со льдом.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

