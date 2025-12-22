В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru

Экс-корреспондент Lenta.ru Николай Чигасов погиб в зоне СВО, сообщает издание. Бойца атаковал украинский дрон под Северском.

Чигасов пошел добровольцем на СВО в 2022 году. Как стало известно, смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания около села Верхнекаменское.

Чигасов трудился в международном отделе издания в период с 2021 по 2022 годы. Свою журналистскую карьеру он начал в газете «Московские новости». Окончил факультет политологии и мировой политики Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Специализировался на освещении военных конфликтов, дипломатии, проблем международных союзов и организаций.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные союзники Украины должны разделить с Киевом ответственность за убийства российских журналистов и военных корреспондентов. По словам дипломата, Киев окончательно «озверел» от безнаказанности.

В июне МИД РФ направил в ЮНЕСКО коллективное письмо NEWS.ru с просьбой помочь в расследовании обстоятельств гибели корреспондента Никиты Цицаги. В тексте обращения, составленного на имя генерального директора организации, говорится, что организация призвана защищать права журналистов, в том числе их право на свободу распространения информации и безопасность.