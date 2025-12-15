Новый год-2026
15 декабря 2025 в 10:34

Захарова обвинила правозащитные институты Запада в убийствах журналистов

Захарова потребовала от Запада понести ответственность за убийства журналистов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Западные союзники Украины должны разделить с ней ответственность за убийства российских журналистов и военных корреспондентов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит пресс-служба ведомства, Киев окончательно «озверел» от безнаказанности. При этом к убийствам журналистов также причастны многочисленные структуры и институты в сфере защиты прав человека.

Ответственность за убийства журналистов и военкоров с озверевшим от безнаказанности киевским режимом обязаны разделить его западные покровители, а также различные многосторонние структуры и институты в сфере защиты прав человека, — сказала Захарова.

Она назвала такую политику порочной и аморальной. Дипломат подчеркнула, что Россия не станет замалчивать военные преступления Киева и Запада.

Будем добиваться от уполномоченных международных чиновников добросовестного исполнения ими своих должностных обязанностей, — добавила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что политика Европейского союза в отношении России давно лишена логики. По ее словам, нынешний курс объединения напоминает театр абсурда.

