Нарушившего ПДД подростка сбила иномарка в Великом Новгороде

В Великом Новгороде водитель Renault Logan сбил 14-летнего мальчика, нарушившего ПДД, пишет «МК в Новгороде» со ссылкой на Госавтоинспекцию. ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в вечернее время на проспекте Мира.

Мальчика сбила машина в тот момент, когда он попытался перейти дорогу на красный свет. Травмированного ребенка госпитализировали в приемное отделение Новгородской областной детской клинической больницы.

Ранее в Саратовской области 42-летняя водитель Nissan сбила 20-летнюю девушку. ДТП произошло в Вольске. Женщина допустила наезд на пешехода недалеко от дома № 60 на улице Комсомольская.

До этого в московском районе Капотня водитель Infiniti сбил девочку на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали.