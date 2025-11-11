Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 12:40

Водитель иномарки на скорости сбила молодую девушку под Саратовом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Саратовской области 42-летняя водитель Nissan сбила 20-летнюю девушку, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию. ДТП произошло в Вольске.

Женщина допустила наезд на пешехода недалеко от дома № 60 на улице Комсомольская. В результате аварии девушку госпитализировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Зеленограде водитель грузовика сбил мальчика, пересекавшего дорогу на самокате. Инцидент произошел, когда водитель выполнял поворот с Центрального проспекта и не убедился в безопасности маневра.

До этого в Рязани 34-летний пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего мальчика, который передвигался по тротуару. Ребенок погиб на месте. ДТП произошло у дома № 17 по проезду Яблочкова.

ДТП
аварии
регионы
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня
Названо главное условие быстрой отставки правительства Украины
Россияне бросились скупать валюту и ставить рекорды
В Европе сообщили о риске не успеть помочь Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.