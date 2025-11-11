Водитель иномарки на скорости сбила молодую девушку под Саратовом

В Саратовской области 42-летняя водитель Nissan сбила 20-летнюю девушку, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию. ДТП произошло в Вольске.

Женщина допустила наезд на пешехода недалеко от дома № 60 на улице Комсомольская. В результате аварии девушку госпитализировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Зеленограде водитель грузовика сбил мальчика, пересекавшего дорогу на самокате. Инцидент произошел, когда водитель выполнял поворот с Центрального проспекта и не убедился в безопасности маневра.

До этого в Рязани 34-летний пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего мальчика, который передвигался по тротуару. Ребенок погиб на месте. ДТП произошло у дома № 17 по проезду Яблочкова.