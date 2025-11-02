В Рязани пьяный водитель насмерть сбил ребенка

В Рязани пьяный водитель сбил насмерть 11-летнего мальчика на тротуаре, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. ДТП произошло 2 ноября в обеденное время у дома № 17 по проезду Яблочкова.

2 ноября 2025 года в обеденное время вблизи дома № 17 по проезду Яблочкова в г. Рязани 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Лаксджин», совершил наезд на 11-летнего ребенка, передвигавшегося по тротуару. От полученных травм мальчик погиб. <...> Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку после инцидента. На место происшествия прибыл прокурор Октябрьского района Рязани Сергей Аксенов.

Ранее в Москве на Мосфильмовской улице восьмилетний ребенок погиб под колесами легкового автомобиля при переходе дороги по пешеходному переходу. Трагедия произошла на глазах 14-летней сестры погибшего.

До этого в Ставропольском крае при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем погиб водитель легковушки. В салоне автобуса находились 18 детей, четверых из которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.