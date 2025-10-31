Маленького ребенка насмерть сбили на глазах у сестры В Москве автомобиль насмерть сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе

Восьмилетнего ребенка насмерть сбили в Москве, сообщает «РЕН ТВ». По данным журналистов, это произошло, когда он шел по пешеходному переходу.

Уточняется, что ребенка сбил легковой автомобиль на Мосфильмовской улице. Авторы отмечают, что трагедия произошла прямо на глазах 14-летней сестры жертвы ДТП.

Ранее в Сети появилось видео с моментом смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле. На кадрах запечатлен момент массовой аварии с участием трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей.

До этого стало известно, что по факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло гибель более двух человек. По данным УМВД, авария унесла жизни четырех человек, свыше 20 пострадали. На месте работу оперативных служб координировал прокурор Пролетарского района Владимир Савич.

Позже в Сети появились кадры с места аварии в Туле, где погибли четыре человека. На опубликованном видео можно увидеть всех участников смертельного ДТП. Также трагический инцидент парализовал движение на Пролетарском мосту.