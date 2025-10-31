Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 18:53

Маленького ребенка насмерть сбили на глазах у сестры

В Москве автомобиль насмерть сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмилетнего ребенка насмерть сбили в Москве, сообщает «РЕН ТВ». По данным журналистов, это произошло, когда он шел по пешеходному переходу.

Уточняется, что ребенка сбил легковой автомобиль на Мосфильмовской улице. Авторы отмечают, что трагедия произошла прямо на глазах 14-летней сестры жертвы ДТП.

Ранее в Сети появилось видео с моментом смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле. На кадрах запечатлен момент массовой аварии с участием трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей.

До этого стало известно, что по факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло гибель более двух человек. По данным УМВД, авария унесла жизни четырех человек, свыше 20 пострадали. На месте работу оперативных служб координировал прокурор Пролетарского района Владимир Савич.

Позже в Сети появились кадры с места аварии в Туле, где погибли четыре человека. На опубликованном видео можно увидеть всех участников смертельного ДТП. Также трагический инцидент парализовал движение на Пролетарском мосту.

Россия
Москва
дети
смерти
ДТП
происшествия
трагедии
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали оценку новому замминистру обороны Осьмакову
Что происходит с Telegram и WhatsApp, их заблокируют? Спросили экспертов
Певица Елена Север назвала российских хитмейкеров
Русский танк Т-80 — кошмар для НАТО: объясняем, почему
Бывшая Гуфа выйдет замуж за сына крупного чиновника Тюменской области
Грузия назвала одно условие для интеграции в ЕС
На Украине запретили целый сезон «Игры престолов»
Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»
Россияне стали меньше есть
Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус
В Госдуме объяснили, почему Киев не пускает журналистов в Красноармейск
Установлена причина массовой драки мигрантов в Новой Москве
МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise
Трамп раскрыл карты насчет ударов по Венесуэле
Юбилейный 50-миллионный пользователь МАХ получил подарок
Москвича задержали за мастурбацию в метро
Раскрыто, почему Зеленский скрывает правду об окружении частей ВСУ
Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»
Деревня в российском регионе заросла мусором из-за аварийного моста
В Европе рассказали, чем больше всего любит заниматься Зеленский
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.