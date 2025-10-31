Страшная авария в Туле привела к возбуждению второго уголовного дела МВД: по факту массового ДТП на мосту в Туле возбуждено второе уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено в Туле после смертельного столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей, передает пресс-служба регионального УМВД. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, авария унесла жизнь четырех человек.

По факту ДТП на Пролетарском мосту в Туле следователем СУ УМВД России по городу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, — сказано в сообщении.

До этого в Сети появились кадры с места аварии в Туле, где погибли четыре человека. На опубликованном видео можно увидеть всех участников смертельного ДТП. Также трагический инцидент парализовал движение на Пролетарском мосту.

После аварии в Туле уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте работу оперативных служб координирует прокурор Пролетарского района Владимир Савич.