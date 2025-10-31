СК возбудил дело после ДТП с четырьмя погибшими в Туле

По факту смертельного ДТП в Туле с участием общественного транспорта возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Тульской области. Авария унесла жизни четырех человек.

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 31 октября 2025 года на Пролетарском мосту в городе Туле, — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры Тульской области, количество пострадавших уточняется. На месте работу оперативных служб координирует прокурор Пролетарского района Владимир Савич.

Прокуратура Тульской области контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием двух маршрутных транспортных средств и трамвая, перевозивших пассажиров, — уточняется в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры с места ДТП в Туле, где при столкновении трамвая, двух маршруток и легковой машины погибли четыре человека. Трагический инцидент произошел на Пролетарском мосту, движение парализовано. На кадрах можно увидеть всех участников смертельной аварии.