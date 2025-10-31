Появились первые кадры с места смертельного ДТП в Туле

В Сети появились кадры с места ДТП в Туле, где при столкновении трамвая, двух маршруток и легковой машины погибли четыре человека. Трагический инцидент произошел на Пролетарском мосту, движение парализовало. На кадрах можно увидеть всех участников смертельной аварии.

До этого пресс-служба Госавтоинспекции региона сообщила, что один человек погиб при столкновении трамвая, двух маршруток и легковой машины в Туле. Количество пострадавших уточняется.

В Симферополе длинномерная фура упала с моста на железнодорожные пути вблизи вокзала. По предварительным данным, пострадал один человек — водитель упавшего грузовика.

Также в Хабаровске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек. Авария случилась рано утром на одном из городских перекрестков в результате столкновения двух автомобилей.

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек погиб. В автобусе находились 18 детей, четверо из которых были госпитализированы.