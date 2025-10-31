В Туле столкнулись трамвай, две маршрутки и легковушка

Один человек погиб при столкновении трамвая, двух маршруток и легковой машины в Туле, сообщила РИА Новости пресс-служба Госавтоинспекции региона. ДТП случилось на Пролетарском мосту, число пострадавших уточняется.

По предварительной информации, погиб один человек, количество пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

