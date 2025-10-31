Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 08:41

В Туле столкнулись трамвай, две маршрутки и легковушка

Один человек погиб в массовом ДТП с трамваем и маршрутками в Туле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Один человек погиб при столкновении трамвая, двух маршруток и легковой машины в Туле, сообщила РИА Новости пресс-служба Госавтоинспекции региона. ДТП случилось на Пролетарском мосту, число пострадавших уточняется.

По предварительной информации, погиб один человек, количество пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль столкнулся с большегрузом на федеральной трассе в Амурской области. В прокуратуре региона уточнили, что погибли четыре человека, при этом водитель грузового авто не пострадал.

До этого под Волгоградом перевернулась и улетела в кювет Lada, за рулем которой находился пьяный водитель. Двое пассажиров пострадали. Авария произошла на 24-м километре трассы Октябрьский — Громославка — Шебалино. Машина получила механические повреждения: у нее смяты бок и крыша, а также выбито стекло.

В начале октября каршеринговый Volkswagen Polo в Новосибирске пролетел на большой скорости и заехал на остановку, где в тот момент находились люди. По предварительной информации, один человек погиб. За рулем автомобиля находился молодой мужчина вместе с двумя пассажирами.

Россия
Тула
ДТП
трамваи
маршрутки
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкина возмутили нападки зоозащитников на родителей погибшего ребенка
Крокодил съел рабочего с плантации в Индонезии
Штраф за парковку в Москве: как быстро оплатить и правильно оспорить
Стало известно, на какое направление ВСУ стали стягивать силы
В Туле выросло число жертв массового ДТП с трамваем и маршрутками
Топ-10 лучших начинок для пирожков, которые всегда получаются
Пышный омлет на сковороде: 5 лучших рецептов — от классического до пуляра
Пушков развеял миф об одержимости Трампа Украиной
Квашеная капуста без уксуса и сахара: идеальный баланс вкуса и пользы
Грабители со взрывчаткой похитили золото из лаборатории в Лионе
В Госдуме отреагировали на возможный снос памятника Пушкину в Одессе
В Туле столкнулись трамвай, две маршрутки и легковушка
Как сэкономить на парковке в Москве: льготы для жителей и не только
По моде и по погоде: выбираем идеальную пару обуви на осень
Парковка в аэропортах Москвы: обзор тарифов и льгот для путешественников
Встать на биржу труда в Москве-2025: простые и быстрые способы
В МВД рассказали, как мошенники усовершенствовали популярную схему обмана
Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице
Все жертвы массового отравления в Бурятии идут на поправку
В Британии испугались возможного «удара Путина» и вспомнили о подгузниках
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.