ДТП с большегрузом унесло жизни четырех человек в Приамурье Четыре человека погибли в ДТП с большегрузом и легковушкой в Приамурье

Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом на федеральной трассе в Амурской области, информировала пресс-служба прокуратуры региона. Там уточнили, что погибли четыре человека, притом водитель грузового авто не пострадал.

На 1668-м км автомобильной дороги Чита — Хабаровск произошло столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля Toyota Ipsum и грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте, — говорится в публикации.

