31 октября 2025 в 08:15

ДТП с большегрузом унесло жизни четырех человек в Приамурье

Четыре человека погибли в ДТП с большегрузом и легковушкой в Приамурье

Фото: t.me/prokuratura28*

Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом на федеральной трассе в Амурской области, информировала пресс-служба прокуратуры региона. Там уточнили, что погибли четыре человека, притом водитель грузового авто не пострадал.

На 1668-м км автомобильной дороги Чита — Хабаровск произошло столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля Toyota Ipsum и грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Абхазии произошло смертельное ДТП с участием экскурсионного автобуса. Погибла одна жительница Ставрополья, еще несколько пострадали. Транспортное средство в горах съехало с дороги и сорвалось в пропасть около села Акармара.

До этого стало известно, что каршеринговый Volkswagen Polo в Новосибирске пролетел на большой скорости и заехал на остановку, где в тот момент находились люди. По предварительной информации, один человек погиб. За рулем автомобиля находился молодой мужчина вместе с двумя пассажирами. По словам очевидцев, они не получили серьезных травм.

