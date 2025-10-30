Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем

Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем

Под Волгоградом перевернулась и улетела в кювет Lada, за рулем которой находился пьяный водитель, сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области. Двое пассажиров пострадали.

Сообщается, что авария произошла на 24-м километре трассы Октябрьский — Громославка — Шебалино. Машина получила механические повреждения — у авто смят бок и крыша, а также выбито стекло.

Пострадавших госпитализировали. В данный момент об их состоянии ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в Мурманске на проспекте Кирова в ДТП пострадала пенсионерка. Женщина перебегала дорогу не по пешеходному переходу.

До этого в Симферополе длинномерная фура упала с моста на железнодорожные пути вблизи вокзала. По предварительным данным, пострадал один человек — водитель упавшего грузовика.