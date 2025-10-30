В Мурманске в ДТП пострадала пенсионерка

В Мурманске в ДТП пострадала пенсионерка

В Мурманске на проспекте Кирова в ДТП пострадала пенсионерка, сообщает «МК в Мурманске» со ссылкой на МВД региона. Женщина перебегала дорогу не по пешеходному переходу.

Сообщается, что за рулем Nissan Qashqai находилась местная жительница. В результате аварии пожилой женщине потребовалась госпитализация. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее во Владивостоке произошло крупное ДТП, в котором участвовало 13 автомобилей. В результате никто не пострадал, однако автомобили получили механические повреждения.

До этого в Хабаровске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек. Авария случилась рано утром на одном из городских перекрестков в результате столкновения двух автомобилей.