Смертельное ДТП произошло в центре Хабаровска

В Хабаровске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Авария случилась рано утром 26 октября на одном из городских перекрестков в результате столкновения двух автомобилей.

Инцидент произошел на пересечении улиц Карла Маркса и Дикопольцева. По предварительной информации, водитель иномарки Audi A5 двигался с превышением скорости и проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего врезался в Toyota Caldina. Вследствие мощного удара водитель и два пассажира в японском автомобиле получили травмы, несовместимые с жизнью.

В связи с проведением следственных действий движение транспорта на участке улицы Карла Маркса было временно ограничено. Автомобилистам рекомендовано заранее планировать маршрут и объезжать данный район города.

