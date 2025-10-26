Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 05:33

Смертельное ДТП произошло в центре Хабаровска

МВД: три человека погибли при столкновении машин в центре Хабаровска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Хабаровске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Авария случилась рано утром 26 октября на одном из городских перекрестков в результате столкновения двух автомобилей.

Инцидент произошел на пересечении улиц Карла Маркса и Дикопольцева. По предварительной информации, водитель иномарки Audi A5 двигался с превышением скорости и проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего врезался в Toyota Caldina. Вследствие мощного удара водитель и два пассажира в японском автомобиле получили травмы, несовместимые с жизнью.

В связи с проведением следственных действий движение транспорта на участке улицы Карла Маркса было временно ограничено. Автомобилистам рекомендовано заранее планировать маршрут и объезжать данный район города.

Ранее в Воскресенске случилось ДТП, в котором автомобиль тронулся с места и наехал на пенсионерку. По обнародованным данным, машина не была поставлена на ручной тормоз. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

ДТП
смерти
Хабаровск
МВД
