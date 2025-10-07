Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку В Воскресенске машина тронулась с места и наехала на пенсионерку

В Воскресенске машина тронулась с места и наехала на пенсионерку, сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что автомобиль не был поставлен на ручной тормоз.

На опубликованных кадрах видно, что машина врезалась в дерево. Пострадавшая женщина стала кричать, из-за чего на место сбежались люди. Пенсионерку доставили в больницу.

