07 октября 2025 в 15:58

Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку

В Воскресенске машина тронулась с места и наехала на пенсионерку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воскресенске машина тронулась с места и наехала на пенсионерку, сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что автомобиль не был поставлен на ручной тормоз.

На опубликованных кадрах видно, что машина врезалась в дерево. Пострадавшая женщина стала кричать, из-за чего на место сбежались люди. Пенсионерку доставили в больницу.

Ранее в Москве автомобиль скорой помощи перевернулся в результате столкновения с пассажирским автобусом. Инцидент произошел на улице Павла Андреева. На место прибыли медики и спасатели. Врачи машины скорой помощи получили травмы.

До этого в Тольятти произошло смертельное ДТП на Обводном шоссе. Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 23-летний мужчина, наехал на бетонные блоки. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры 2006 и 2009 года рождения. Как уточнили в региональной прокуратуре, в результате наезда на бетонные блоки автомобиль загорелся.

Кроме того, в Тверской области произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Hyundai. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек.

