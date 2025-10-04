Пять человек пострадали при столкновении легковушки и скорой под Тверью

На 229-м километре автодороги М-9 «Балтия», проходящей по территории Ржевского муниципального округа Тверской области, случилось ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Hyundai. По предварительным данным, в результате инцидента пострадало пять человек, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В результате происшествия пострадали 5 человек: водители автомобилей, а также два пассажира скорой и пассажирка Hyundai, — говорится в сообщении.

Ранее на автомобильной трассе А-322 Барнаул — Рубцовск столкнулись два автомобиля. Водитель Toyota Carina двигался по направлению от города Алейска к Барнаулу и выехал на встречную полосу, врезавшись в Mitsubishi Pajero. Один человек погиб, двое пострадали.

До этого в Москве уличные гонщики на тюнингованном Chevrolet Camaro на высокой скорости врезались в стоявший у обочины трактор на Стахановской улице. От удара машина лишилась колеса, водителя зажало в салоне, и его пришлось доставать спасателям. Авария произошла во время теста после увеличения мощности двигателя. Гонщики замеряли выхлоп и разгон. Спорткар восстановлению не подлежит.