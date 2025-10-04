Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 22:20

Пять человек пострадали при столкновении легковушки и скорой под Тверью

Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Тверской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На 229-м километре автодороги М-9 «Балтия», проходящей по территории Ржевского муниципального округа Тверской области, случилось ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Hyundai. По предварительным данным, в результате инцидента пострадало пять человек, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В результате происшествия пострадали 5 человек: водители автомобилей, а также два пассажира скорой и пассажирка Hyundai, — говорится в сообщении.

Ранее на автомобильной трассе А-322 Барнаул — Рубцовск столкнулись два автомобиля. Водитель Toyota Carina двигался по направлению от города Алейска к Барнаулу и выехал на встречную полосу, врезавшись в Mitsubishi Pajero. Один человек погиб, двое пострадали.

До этого в Москве уличные гонщики на тюнингованном Chevrolet Camaro на высокой скорости врезались в стоявший у обочины трактор на Стахановской улице. От удара машина лишилась колеса, водителя зажало в салоне, и его пришлось доставать спасателям. Авария произошла во время теста после увеличения мощности двигателя. Гонщики замеряли выхлоп и разгон. Спорткар восстановлению не подлежит.

ДТП
Тверская область
пострадавшие
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожье прогремела серия взрывов
Вучич заявил, что в НАТО готовятся к войне
Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Шебекино
Элитные подразделения ВСУ оказались в окопах без обеспечения
Премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах
Нетаньяху сообщил, сколько дней Израиль даст на переговоры по Газе
Раскрыто число жертв при обстреле ВСУ Макеевки
Пять человек пострадали при столкновении легковушки и скорой под Тверью
В Тбилиси возбудили уголовное дело по четырем статьям из-за беспорядков
Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами
Исследователи открыли новую диету, которая спасает жизни
Пилоты «Формулы-1» оказались дисквалифицированы с Гран-при Сингапура
Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
Зацеперы опробовали черную «Иволгу» в день запуска на линию
В Грузии нашли виновных в тбилисских протестах
У президентского дворца в Сомали прогремел мощный взрыв
Последствия шторма «Эми» оказались смертельными
«Динамо» нашел нового председателя совета директоров
Итальянский художник написал портрет погибшей девочки из Луганска
Водитель фуры 14 часов ждал въезда в Литву и напился
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.