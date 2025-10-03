Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro

Уличные гонщики разбили тюнингованный Chevrolet Camaro в Москве, сообщил Telegram-канал Baza. Водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в стоявший у обочины трактор на Стахановской улице.

Машина лишилась колеса, гонщика зажало в салоне — его доставали спасатели. Авария случилась во время теста после увеличения мощности двигателя. Молодые люди снимали заезды на видео и замеряли выхлоп и разгон.

Chevrolet получил серьезные повреждения. По предварительным данным, восстановлению спорткар не подлежит.

Ранее автомобиль Ferrari стоимостью более 30 млн рублей разбился на трассе Казань — Екатеринбург. В аварии никто не пострадал. Спорткар получил серьезные повреждения, передняя часть машины полностью разрушена. Очевидцы считают, что Ferrari участвовал в гонке, так как рядом было несколько других спорткаров, включая Lamborghini и Porsche.

До этого пассажирский автобус упал в овраг в Нахичеванской Автономной Республике. ДТП произошло на участке трассы Нахичевань — Садарак. Пострадавшим, среди которых находился один ребенок, была оказана первая медицинская помощь.