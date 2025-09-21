«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 12:17

В Нахичевани автобус с пассажирами вылетел с трассы и рухнул в овраг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажирский автобус упал в овраг на территории Нахичеванской АР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел автономии. По информации ведомства, серьезное ДТП произошло на участке трассы Нахичевань — Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района.

В Нахичевани произошла серьезная дорожная авария. <…> Пассажирский автобус упал в овраг, пострадало 16 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус направлялся из Нахичевани в Баку. Пострадавшим, в числе которых находился один ребенок, оказали первую помощь, они доставлены в местную больницу. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Ранее на федеральной трассе А-149, соединяющей Адлер и Красную Поляну, произошло смертельное ДТП. В результате аварии скончался 35-летний пассажир мотоцикла Yamaha. Водитель транспортного средства чудом выжил, но получил серьезные травмы.

До этого два несовершеннолетних питбайкера сбили 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в подмосковном Раменском. Подростки двигались на высокой скорости в плотном потоке машин. По данным источника, пострадавшая с тяжелым сотрясением мозга госпитализирована в клинику имени Рошаля.

ДТП
Азербайджан
автобусы
пострадавшие
