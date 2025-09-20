«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 15:37

Недалеко от Красной Поляны произошло смертельное ДТП с мотоциклом

На участке федеральной трассы А-149 Адлер — Красная Поляна в ДТП погиб мужчина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На федеральной трассе А-149, соединяющей Адлер и Красную Поляну, произошло смертельное ДТП с мотоциклом, сообщили в полиции. Авария произошла в 10:25.

В результате аварии скончался 35-летний пассажир мотоцикла Yamaha. Водитель транспортного средства также пострадал и получил травмы, информация о его текущем состоянии уточняется.

Ранее в Новосибирске на площади Ленина произошло два ДТП с участием нескольких автомобилей. Сначала столкнулись Toyota Kluger и Chery Tiggo 7, водители не признали свою вину и решили дождаться сотрудников ГАИ. Через шесть часов после первого ДТП в Chery Tiggo 7 на полной скорости врезался Mercedes-Benz. Водители воспользовались ситуацией и ждали оформления происшествий сотрудниками ГАИ.

До этого в Германии произошло трагическое ДТП с участием электромобиля Tesla: машина столкнулась с деревом, загорелась, и в результате погибли 43-летний мужчина и двое его девятилетних детей. Водитель и пассажиры не смогли выбраться из салона из-за заблокированных дверей, несмотря на попытки местных жителей вскрыть автомобиль до приезда спасателей.

Краснодарский край
ДТП
смерти
мотоциклы
