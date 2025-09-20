Недалеко от Красной Поляны произошло смертельное ДТП с мотоциклом

На участке федеральной трассы А-149 Адлер — Красная Поляна в ДТП погиб мужчина

На федеральной трассе А-149, соединяющей Адлер и Красную Поляну, произошло смертельное ДТП с мотоциклом, сообщили в полиции. Авария произошла в 10:25.

В результате аварии скончался 35-летний пассажир мотоцикла Yamaha. Водитель транспортного средства также пострадал и получил травмы, информация о его текущем состоянии уточняется.

