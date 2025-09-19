Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 16:05

Вспыхнувшая Tesla стала могилой для троих человек

В Германии отец и двое детей не смогли выбраться из загоревшейся Tesla

Фото: Jörn Hüneke/Global Look Press

В Германии при столкновении с деревом загорелся электромобиль Tesla, в котором погибли 43-летний мужчина и его двое девятилетних детей, передает Metro. Водитель и пассажиры не смогли выбраться из салона. Еще один ребенок успел выскочить из охваченной пламенем машины.

Во время обгона машина съехала с дороги и врезалась в дерево, и от удара вспыхнул пожар. Местные жители пытались вскрыть автомобиль подручными средствами до приезда спасателей, однако справиться с заблокированными дверями не смогли.

После возгорания, скорее всего, произошло отключение электропитания. Из-за этого дверные ручки втянулись внутрь корпуса, и находившиеся внутри люди оказались в ловушке.

Ранее три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Мокшанском районе Пензенской области. Еще трое пострадавших с травмами были доставлены в больницу. ДТП произошло на 604-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».

До этого актер Брэд Эверетт Янг, снявшийся в сериалах «Анатомия страсти» и «Зачарованные», погиб в ДТП в возрасте 46 лет. Он скончался на месте. Виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован.

аварии
ДТП
Tesla
Германия
