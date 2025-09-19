Вспыхнувшая Tesla стала могилой для троих человек В Германии отец и двое детей не смогли выбраться из загоревшейся Tesla

В Германии при столкновении с деревом загорелся электромобиль Tesla, в котором погибли 43-летний мужчина и его двое девятилетних детей, передает Metro. Водитель и пассажиры не смогли выбраться из салона. Еще один ребенок успел выскочить из охваченной пламенем машины.

Во время обгона машина съехала с дороги и врезалась в дерево, и от удара вспыхнул пожар. Местные жители пытались вскрыть автомобиль подручными средствами до приезда спасателей, однако справиться с заблокированными дверями не смогли.

После возгорания, скорее всего, произошло отключение электропитания. Из-за этого дверные ручки втянулись внутрь корпуса, и находившиеся внутри люди оказались в ловушке.

