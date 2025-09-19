Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 12:37

Три человека погибли в ДТП с автобусом в российском регионе

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Мокшанском районе Пензенской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Мокшанском районе Пензенской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале. Кроме того, еще трое получили ранения, их госпитализировали. Авария произошла на 604-м километре трассы М-5 «Урал».

На 604 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Лада Калина» <…> и автобуса, — говорится в сообщении.

Ранее на 330-м километре трассы «Иртыш» в Курганской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, среди них несовершеннолетний пассажир. По данным региональной Госавтоинспекции, подросток находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавших отвезли в больницу.

До этого во Владимирской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли два человека, еще шестеро пострадали. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Движение на трассе было затруднено.

Россия
Пензенская область
ДТП
погибшие
автобусы
