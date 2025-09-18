Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:31

Четверо взрослых и один ребенок пострадали в ДТП

В Курганской области в ДТП пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 330-м километре трассы «Иртыш» в Курганской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, среди них несовершеннолетний пассажир, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, подросток находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель 1961 года рождения на автомобиле УАЗ, осуществлял движение со стороны г. Кургана в направлении г. Омск. <...> При совершении маневра «поворот налево» в сторону с. Камышное мужчина не убедился в безопасности и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Приора». За рулем «Лады» находился водитель 1990 года рождения, — говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили оба водителя и три пассажира «Лады». Среди пострадавших числится подросток 2015 года рождения. Их госпитализировали в больницу.

Ранее во Владимирской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли два человека, еще шестеро пострадали. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Движение на трассе было затруднено.

