Самолет вернулся в Амстердам из-за трещины на лобовом стекле

Лайнер, следовавший рейсом из Амстердама в Бразилию, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла, сообщает MK.RU. Инцидент произошел на высоте около 11 километров.

Экипаж, надев кислородные маски, принял решение о развороте воздушного судна. После девяти часов в воздухе, включая обратный путь, лайнер успешно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол. По предварительной информации, пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Ранее летевший в Шри-Ланку российский самолет Red Wings с более чем 350 пассажирами экстренно вернулся в Новосибирск. Борт благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. После посадки специалисты провели техническую проверку самолета.

До этого стало известно, что гражданский самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения в воздухе с самолетом-заправщиком Военно-воздушных сил США. Инцидент произошел недалеко от побережья Венесуэлы, когда лайнер выполнял рейс из аэропорта Кюрасао в Нью-Йорк.