Пассажирский лайнер чуть не столкнулся с военным самолетом

CNN: лайнер JetBlue едва не столкнулся с самолетом ВВС США у Венесуэлы

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Гражданский самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения в воздухе с самолетом-заправщиком Военно-воздушных сил США, передает CNN. Инцидент произошел недалеко от побережья Венесуэлы, когда лайнер выполнял рейс из аэропорта Кюрасао в Нью-Йорк.

Пилот пассажирского самолета был вынужден прекратить набор высоты, так как военное воздушное судно оказалось прямо на его пути на той же высоте. При этом на борту самолета-заправщика не был включен транспондер — устройство, передающее данные о местоположении воздушного судна диспетчерам.

По словам пилота, дистанция между самолетами составляла всего 3–5 километров. После этого инцидента военный самолет направился в сторону воздушного пространства Венесуэлы.

Ранее военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Фурмановском районе Ивановской области. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа. Падение произошло в районе Уводьского водохранилища. Самолет выполнял плановый полет после завершения ремонтных работ.

Кроме того, в «Авиаремонте» сообщили, что Ан-22 не проходил ремонт на 308-м авиаремонтном заводе незадолго до катастрофы. Представители компании уточнили, что в последний раз сотрудники предприятия осматривали борт в 2007 году. Эксплуатацию и техническое обслуживание воздушного судна самостоятельно осуществляли специалисты воинской части.

