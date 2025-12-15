Пассажирский лайнер чуть не столкнулся с военным самолетом

Пассажирский лайнер чуть не столкнулся с военным самолетом CNN: лайнер JetBlue едва не столкнулся с самолетом ВВС США у Венесуэлы

Гражданский самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения в воздухе с самолетом-заправщиком Военно-воздушных сил США, передает CNN. Инцидент произошел недалеко от побережья Венесуэлы, когда лайнер выполнял рейс из аэропорта Кюрасао в Нью-Йорк.

Пилот пассажирского самолета был вынужден прекратить набор высоты, так как военное воздушное судно оказалось прямо на его пути на той же высоте. При этом на борту самолета-заправщика не был включен транспондер — устройство, передающее данные о местоположении воздушного судна диспетчерам.

По словам пилота, дистанция между самолетами составляла всего 3–5 километров. После этого инцидента военный самолет направился в сторону воздушного пространства Венесуэлы.

