Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 13:53

Появились новые детали о крушении самолета под Иваново

В «Авиаремонте» опровергли информацию о ремонте Ан-22 перед крушением

Ан-22 Ан-22 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самолет Ан-22, потерпевший крушение 9 декабря в Ивановской области, не проходил ремонт на 308-м авиаремонтном заводе незадолго до катастрофы, заявили РИА Новости в компании «Авиаремонт». Там отметили, что последний раз сотрудники предприятия осматривали борт в 2007 году.

Информация о том, что военно-транспортный самолет АН-22, разбившийся 9 декабря в Ивановской области, перед катастрофой якобы проходил ремонт на 308-м авиаремонтном заводе, не соответствует действительности, — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что в 2022–2023 годах самолет обслуживался по программе филиала ПАО «Ил» — им. В. М. Мясищева. После этого эксплуатацию и техническое обслуживание воздушного судна самостоятельно осуществляли специалисты воинской части.

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Фурмановском районе Ивановской области 9 декабря. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа. Падение произошло в районе Уводьского водохранилища. Самолет выполнял плановый полет после завершения ремонтных работ.

Иваново
самолеты
ремонт
заводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ротшильды «разрывают» шедевры из своего многомиллиардного «мини-Лувра»
Захарова отреагировала на сообщения о возможном визите Аракчи в Россию
Российские силовики раскрыли значение освобождения Варваровки в зоне СВО
«Двойное дно»: Ушаков объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Инфекционист перечислил главные симптомы пришедшего в Россию «супергриппа»
Украинцы массово сдаются на одном из направлений
«Не получил»: США «продинамили» Зеленского с ответом на мирные предложения
Авария с грузовиками на трассе М-12 «Восток» парализовала движение на 15 км
Избитая на «гаремной» вечеринке модель раскрыла шокирующие подробности
Число жертв расстрела посетителей пляжа в Сиднее выросло
Визит отца и сына в больницу Екатеринбурга закончился поножовщиной
В Дагестане человека убило совранной ветром крышей
Окруженные на Осколе ВСУ понесли новые потери в боях с ВС России
Раскрыты трагические последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Песков описал, какой он отец
Стали известны пугающие последствия кровавой бойни в Сиднее
В Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратных метрах
В Китае подсчитали ущерб от мощного пожара в Гонконге
Стало известно, где похоронят погибшего после ДТП главу Реутова
Появились новые детали о крушении самолета под Иваново
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.