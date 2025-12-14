Появились новые детали о крушении самолета под Иваново В «Авиаремонте» опровергли информацию о ремонте Ан-22 перед крушением

Самолет Ан-22, потерпевший крушение 9 декабря в Ивановской области, не проходил ремонт на 308-м авиаремонтном заводе незадолго до катастрофы, заявили РИА Новости в компании «Авиаремонт». Там отметили, что последний раз сотрудники предприятия осматривали борт в 2007 году.

Информация о том, что военно-транспортный самолет АН-22, разбившийся 9 декабря в Ивановской области, перед катастрофой якобы проходил ремонт на 308-м авиаремонтном заводе, не соответствует действительности, — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что в 2022–2023 годах самолет обслуживался по программе филиала ПАО «Ил» — им. В. М. Мясищева. После этого эксплуатацию и техническое обслуживание воздушного судна самостоятельно осуществляли специалисты воинской части.

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Фурмановском районе Ивановской области 9 декабря. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа. Падение произошло в районе Уводьского водохранилища. Самолет выполнял плановый полет после завершения ремонтных работ.