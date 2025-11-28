6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Закупать продукты на салаты к новогоднему столу едва ли не с конца ноября, когда «Черную пятницу» объявляют даже продуктовые магазины — традиция во многих российских семьях. Предлагаем вам приготовить не только оливье, «Мимозу» и сельдь под шубой, но и освоить несколько рецептов необычных новогодних салатов. Не забудьте внести в список покупок необходимые ингредиенты!

Рецепты новогодних салатов к главному празднику года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепты ярких салатов на Новый год

Поскольку зима не балует нас яркими красками, новогодние салаты — отличный повод сделать трапезу разноцветной. И для этой цели подходят не только классические салаты на Новый год — сельдь под шубой или «Мимоза». Расцветить стол можно салатом «Изумрудная россыпь». Чтобы его приготовить, нам понадобится:

филе курицы — 400 г;

куриные яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 100 г;

помидоры — 2 шт.;

киви — 3 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

уксус столовый 9% — для маринада;

майонез, соль, перец — по вкусу.

Куриное филе и яйца отварить и остудить. Лук мелко порезать и замариновать. Курицу нарезаем кубиками и укладываем на блюдо. Лук отжимаем и выкладываем сверху на слой курицы. Промазываем майонезом, солим и перчим.

Новогодний салат с курицей и киви Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сыр натираем на крупной терке и выкладываем следующим слоем. Затем — помидоры, нарезанные мелкими кубиками. Затем насыпаем тертые яйца и снова слой майонеза. Последним будет слой киви, нарезанных мелкими кусочками. Салат необходимо поставить в холодильник на пару часов, чтобы все слои пропитались майонезом. После этого блюдо можно подавать к столу.

Еще один вариант яркого салата на Новый год — 2026 — «Шапка Снегурочки». Для приготовления необходимо взять:

филе курицы — 300 г;

консервированная сладкая кукуруза — 300 г;

ананас консервированный — 300 г;

куриные яйца — 3 шт.;

домашний майонез — 50 г;

плавленый сырок — 1 шт.;

сыр «Пармезан» — 200 г;

морковь — 1 шт.;

кокосовая стружка цветная — 30 г;

чеснок — 2 дольки;

соль, перец — по вкусу.

Классические салаты на Новый год Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куриное филе и яйца отвариваем и остужаем. Курицу, яйца и ананас режем мелкими кубиками, выкладываем в миску. Добавляем кукурузу, майонез, соль и перец. Все перемешиваем. Салат выкладываем горкой на блюдо и посыпаем цветной кокосовой стружкой.

Плавленый и твердый сыры натираем на мелкой терке. Чтобы сырок было легче измельчать, можно его на 15 мину убрать в морозилку. Чеснок пропускаем через пресс, смешиваем с сырами и добавляем майонез. Сырую морковь натираем на мелкой терке. Из сыра с чесноком скатываем небольшие шарики. Половину из них нужно обвалять в тертой моркови, другую — в цветной кокосовой стружке. Выкладывайте шарики вокруг горки салата, чередуя цвета. Верх салата можно украсить сырным шариком в посыпке из моркови — чтобы было похоже на помпон.

И самым ярким и популярным на новогоднем столе точно станет слоеный салат с красной икрой и креветками. Для его приготовления потребуется:

очищенные креветки — 600 г;

куриные яйца — 4 шт.;

картофель — 3 шт.;

красная икра — 150 г;

майонез, соль, перец — по вкусу.

Креветки для салата Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель и яйца отвариваем и чистим. Отвариваем креветки. Дно салатницы смазываем майонезом и выкладываем половину креветок, порезанных небольшими кусочками. Затем — слой тертого на крупной терке картофеля, который промазываем майонезом. Если любите острые блюда, майонез можно сразу смешать с перцем. Затем слой тертых яиц и снова майонез. Сверху кладем вторую часть порезанных креветок и промазываем майонезом. Верх салата украшается красной икрой. Салат убираем на пару часов в холодильник, чтобы пропитался, и после подаем к столу.

Вкусные и необычные салаты на Новый год

Также предлагаем вам приготовить еще несколько вкусных салатов на Новый год — 2026. Один из них — «Подсолнух» — отличается необычной сервировкой. Для его приготовления нам понадобится:

филе курицы — 300 г;

свежие шампиньоны — 300 г;

Куриные яйца — 4 шт.

сыр «Пармезан» — 150 г;

репчатый лук — 1 шт.;

маслины без косточки — 1/2 банки;

чипсы с паприкой — 1 упаковка;

домашний майонез — 200 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Куриное филе и яйца отвариваем и остужаем. Грибы и лук нарезаем и обжариваем в масле на сковороде. Сыр натираем на мелкой терке. Три белка и одно целое яйцо натираем на крупной терке и выкладываем в одну миску, три желтка натираем и откладываем в другую миску. Куриное филе нарезаем мелкими кусочками. Маслины разрезаем пополам.

Куриное филе смешиваем с небольшим количеством майонеза и выкладываем на блюдо. Затем выкладываем жареные грибы с луком и закрываем слоем майонеза. Затем идет слой тертых яиц и снова майонез. Сверху посыпаем салат тертыми желтками. Убираем салат на пару часов в холодильник, чтобы слои пропитались. Перед подачей верхний слой украшаем сеткой из майонеза, в ячейки кладем половинки маслин. По краям украшаем блюдо с салатом чипсами так, чтобы получились лепестки.

Салаты на Новый год — 2026 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Салат «Элегия» также готовится слоями и отличается необычным вкусовым сочетанием ингредиентов. Для его приготовления понадобится:

консервированная сайра в томате — 1 банка;

куриные яйца — 5 шт.;

плавленый сырок — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

уксус столовый 9% — для маринада;

майонез, соль, перец — по вкусу.

Лук нарезаем полукольцами и заливаем уксусом. Яйца отвариваем. Сайру достаем из банки, даем стечь лишнему соусу и разминаем вилкой. Отделяем вареные белки и желтки, натираем их на терке и кладем в разные миски. Плавленый сырок также натираем на крупной терке. Замаринованный лук отжимаем, чтобы избавиться от лишней жидкости.

На блюдо выкладываем слой тертых белков и промазываем его майонезом. Затем плавленый сыр с майонезом. После этого кладем рыбу и накрываем ее слоем лука, сверху — майонез. Засыпаем салат тертыми желтками и убираем на час в холодильник.

И наконец, гостей за новогодним столом можно удивить салатом «Магнолия». Чтобы его приготовить, возьмите:

филе курицы — 200 г;

куриные яйца — 5 шт.;

крабовые палочки — 200 г;

консервированная сладкая кукуруза — 350 г;

уксус столовый 9% — 1 ч. л.;

дижонская горчица — 1/2 ч. л.

Филе и яйца отвариваем и остужаем. Готовим заправку для салата: два яйца и четыре крабовые палочки с уксусом и горчицей взбиваем в блендере. Чтобы смесь получилась более нежной, можно добавить немного рассола от консервированной кукурузы. Часть кукурузы выложите в отдельную миску для украшения салата.

На блюдо выкладываем мелко порезанное куриное филе и смазываем его заправкой. Яйца, натертые на крупной терке, выкладываем вторым слоем и снова наносим заправку. Затем идет кукуруза и заправка. Затем выкладываем мелко порезанные крабовые палочки и снова промазываем заправкой. Сверху украшаем кукурузой. Салату нужно настояться пару часов в холодильнике, после чего его можно подавать к столу.