Не просто оливье, а с морским характером: готовлю с отварными креветками. Классический вкус звучит по-новому

Не просто оливье, а с морским характером: готовлю с отварными креветками. Классический вкус звучит по-новому

Тяжелый майонезный салат с колбасой может осесть камнем в желудке. Этот вариант — гораздо более дружелюбная альтернатива. Белок в креветках усваивается легко, а если заправить салат смесью майонеза и греческого йогурта, он станет настоящим диетическим чудом на праздничном столе.

Картофель (4 шт.) и морковь (2 шт.) отвариваю в мундире до мягкости. Яйца (4 шт.) варю вкрутую 10 минут. Овощи и яйца остужаю, очищаю и нарезаю мелкими кубиками. Креветки (300 г, крупные) опускаю в кипящую подсоленную воду на 1–2 минуты, откидываю на дуршлаг и даю остыть. Очищаю от панцирей, крупные экземпляры разрезаю на 2–3 части. Соленые огурцы (3 шт.) нарезаю такими же мелкими кубиками. В просторной миске смешиваю все нарезанные ингредиенты. Добавляю консервированный зеленый горошек (1 банку, жидкость предварительно сливаю). Заправляю майонезом (около 150 г, можно смешать пополам с йогуртом) и аккуратно перемешиваю. Пробую на соль, учитывая соленость огурцов. Выкладываю салат в сервировочное блюдо, украшаю целыми креветками и веточками укропа.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.