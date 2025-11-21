«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам

Каждый год осень знаменуется одним из самых ожидаемых событий в мире шопинга — «черной пятницей». Эта грандиозная распродажа, пришедшая к нам из-за океана, давно заставляет покупателей с нетерпением отсчитывать дни до старта акций. В 2025 году она снова обещает быть масштабной, несмотря на то, что многие относятся к этому со здоровой долей скепсиса. Знание дат, механизмов работы распродажи и маркетинговых уловок поможет извлечь из события реальную выгоду, избежав ненужных трат.

Когда «черная пятница» в 2025 году в России

Официальной датой «черной пятницы» в 2025 году является 28 ноября. Однако сложилась устойчивая традиция, согласно которой крупные маркетплейсы и ретейлеры не ограничиваются одним днем. В 2025 году распродажи начнутся уже с 24–25 ноября и продлятся все выходные, плавно перетекая в «киберпонедельник» 1 декабря. Некоторые магазины, стремясь привлечь больше внимания, запускают так называемую чернопятничную лихорадку еще раньше — в начале или середине ноября, растягивая событие на несколько недель. Таким образом, «черная пятница» превратилась из одного дня в целый сезон, открывающий предновогодний шопинг.

История «черной пятницы»

Корни «черной пятницы» уходят в американскую традицию. Это день, следующий за Днем благодарения, который празднуется в четвертый четверг ноября. Именно он знаменует начало рождественского сезона распродаж. Любопытно, что изначально термин имел негативный оттенок. В 1960-е годы полиция Филадельфии использовала его для описания ужасных пробок и дорожного хаоса, вызванного тысячами автомобилей покупателей, хлынувших в центр города после праздника. Современная, более благозвучная трактовка отсылает к бухгалтерской терминологии: «быть в черном» (in the black) означает «выйти на прибыль», которую магазины получают в этот день, в отличие от «быть в красном» (in the red), то есть работать в убыток. В Россию мода на «черную пятницу» пришла в 2010-е годы, и после нескольких лет пробных запусков ретейлеры синхронизировали свои акции с общемировой датой.

В какие дни проходит «черная пятница» в других странах

Как и в США, в большинстве стран Европы «черная пятница» привязана к американскому Дню благодарения и проходит в ту же дату — 28 ноября. Для Европы и США это также символическое открытие сезона рождественских распродаж. Поведение покупателей в разных странах отличается. Если в Штатах до сих пор нередки случаи настоящей шопинг-лихорадки с ночными очередями у магазинов и потасовками за последний телевизор, то в Европе подход более сдержанный. В России же главной ареной действия давно стал интернет, где ажиотаж проявляется в виде повышенной нагрузки на серверы маркетплейсов и мгновенного «исчезновения» самых популярных товаров из виртуальных корзин.

Где искать лучшие скидки: список магазинов

В современной России эпицентр «черной пятницы» находится в digital-пространстве. Главными площадками, предлагающими широкий ассортимент, стали крупные маркетплейсы. Именно здесь можно найти предложения практически из любой товарной категории, от электроники и одежды до продуктов питания и товаров для дома. Наряду с ними активное участие в акциях принимают специализированные магазины бытовой техники и электроники. Не остаются в стороне и сети, специализирующиеся на одежде и обуви. Также традиционно вступают в игру магазины косметики и парфюмерии, предлагая скидки на брендовую продукцию. В последние годы к акции присоединились и новые игроки: образовательные платформы с курсами, сервисы бронирования путешествий и даже продуктовые гипермаркеты.

Какие товары выгодно покупать

Здесь правда соседствует с мифом. Скепсис потребителей не лишен оснований: по данным опросов, лишь 13% россиян верят в реальность скидок, в то время как 67% считают «черную пятницу» обманом. Аналитики и эксперты рынка подтверждают, что нечестные практики широко распространены. По оценкам специалистов, около 75% российских ретейлеров так или иначе завышают цены перед распродажей, чтобы затем «вернуть» их к прежнему уровню и щегольнуть заманчивым процентом. Тем не менее существуют и реальные выгоды. Чаще всего они касаются конкретных категорий товаров: устаревающих моделей электроники, сезонной одежды и обуви, а также товаров, где скидку предоставляет непосредственно производитель. Таким образом, выгодно покупать не все подряд, а только то, за чем вы следили заранее.

Уловки маркетологов, о которых стоит знать

Чтобы не попасться на крючок, важно знать основные приемы, которые используют недобросовестные продавцы. Самый распространенный трюк — искусственное завышение цены перед акцией. За 1–2 месяца до «черной пятницы» стоимость товара постепенно растет, чтобы в день икс упасть до обычной или незначительно сниженной, но с гордым стикером «−70%». Еще один излюбленный метод — создание искусственного дефицита. Постоянные таймеры с обратным отсчетом, надписи «осталось 2 штуки» или «акция действует 3 часа» призваны вызвать у вас чувство спешки и страха упустить выгоду, подавляя рациональное мышление. Также стоит насторожиться, увидев одинаковые внушительные проценты скидок на весь ассортимент — это верный признак того, что над вами работают профессиональные маркетологи, а не бухгалтеры, просчитавшие реальную уценку каждого товара.

Советы: как подготовиться к «черной пятнице»

Успех на этом «поле боя» зависит не от скорости клика, а от тщательной подготовки. Следуя нескольким ключевым советам, можно превратиться из импульсивного покупателя в расчетливого стратега. Заранее составьте список покупок, включив в него только те товары, в которых вы действительно нуждаетесь. Это поможет избежать спонтанных приобретений, навязанных яркими баннерами и ограниченным временем акции. Начните отслеживать цены за несколько недель до распродажи. Используйте для этого специальные сервисы-агрегаторы, которые показывают историю изменения стоимости товара. Это единственный способ отличить реальную скидку от мнимой. Установите для себя жесткий лимит расходов и постарайтесь его не превышать. Не поддавайтесь давлению искусственного дефицита. Надписи «осталось 2 штуки» или таймер с обратным отсчетом — классические маркетинговые триггеры, рассчитанные на чувство FOMO (страх упустить выгоду). Помните, что, если товар вам не нужен, даже самая низкая цена — это стопроцентная переплата.

Таким образом, «черная пятница» в 2025 году — это возможность сделать выгодные приобретения, но главный секрет успешного шопинга в этот период не в том, чтобы потратить как можно больше, а в том, чтобы потратить с умом, обдуманно и осознанно, отделяя настоящие выгоды от маркетинговых иллюзий.

