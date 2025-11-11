Психолог предупредила об опасности распродаж в «черную пятницу»

Покупки в «черную пятницу» часто становятся причинами семейных скандалов и роста долгов, заявила NEWS.ru психолог Инна Мирная. По ее словам, агрессивный нейромаркетинг провоцирует у людей импульсивное поведение, схожее с игровой зависимостью.

В «черную пятницу» включаются все возможные инструменты нейромаркетинга. Таймеры, счетчики «осталось пять штук», всплывающие окна с надписями «эту вещь уже выбрали две тысячи человек» — это классические NLP-триггеры. Для мозга покупка в этот момент — не рациональный акт, а дофаминовая игра. Мы чувствуем не столько пользу, сколько азарт. Это сродни игромании. У таких акций есть скрытая цена — рост стресса, долгов и семейных конфликтов, — пояснила Мирная.

По ее словам, простым, но эффективным правилом в «черную пятницу» является принцип отложенной покупки, который помогает отличить истинную необходимость от сиюминутного порыва. Психолог добавила, что аналогичный подход стоит применять и к использованию кредитных средств.

Если появляется внезапное желание что-то купить в «черную пятницу», не спешите. Дайте себе 24 часа. Этот период «охлаждения» работает так же, как при оформлении кредита: мозг возвращается в рациональное состояние, и чаще всего желание тратить проходит. Полезно также проверять мотив покупки: нужна ли вещь на самом деле или это просто попытка компенсировать усталость и стресс. Кредиты стоит использовать только на инвестиции в будущее — образование, инструменты для работы, проекты. А не на очередную выгодную вещь, которая принесет лишь короткий всплеск эмоций, — резюмировала Мирная.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что проверка отзывов и репутации продавца позволит сохранить деньги и не стать жертвой обмана во время «черной пятницы». По его словам, важно заранее изучить стоимость и качество товаров на разных площадках, поскольку недобросовестные торговцы могут завышать цены перед акцией.