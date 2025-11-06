Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 10:27

Россиянам рассказали, как не стать жертвой обмана в «черную пятницу»

Доцент Щербаченко: проверка отзывов позволит сохранить деньги в «черную пятницу»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Проверка отзывов и репутации продавца позволит сохранить деньги и не стать жертвой обмана во время «черной пятницы», заявил NEWS.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, важно заранее изучить стоимость и качество товаров на разных площадках, поскольку недобросовестные торговцы могут завышать цены перед акцией.

Скидки в рамках «черной пятницы» могут быть не всегда скидками. Некоторые продавцы могут завышать цены перед акцией. Всегда важно перед покупкой товара внимательно изучить цены и качество товаров на разных площадках, посмотреть на маркетплейсах и в офлайн магазинах. Желательно также проверить репутацию продавца, почитать отзывы и посмотреть весь его ассортимент. Если он продает преимущественно одежду и обувь, а тут начал торговать электроникой, лучше внимательно изучить возможность возврата, — пояснил Щербаченко.

Он подчеркнул, что перед походом в магазин необходимо помнить: «черная пятница» является всего лишь маркетинговым инструментом для повышения объема продаж. По мнению доцента, в рамках акций компании часто стремятся быстро реализовать крупные партии товара или избавиться от непопулярных позиций.

Также в рамках распродажи, включая «черную пятницу», необходимо учитывать следующие возможные варианты. Компания заранее могла закупить у производителя большую партию товара и хочет быстро ее продать. Возможно, что ряд позиций не пользуется популярностью, и именно их компания хочет реализовать в рамках акции. Перед походом в магазин нужно помнить, что скидки, бонусы и «черная пятница» — это маркетинговые инструменты, созданные для повышения объема продажи, — пояснил Щербаченко.

Доцент отметил, что для анализа выгодности предложения необходимо составить список покупок и ориентироваться на проверенных продавцов. По его словам, важно настороженно относиться к тем торговцам, цены у которых значительно ниже, чем у конкурентов.

Ранее специалист по логистике и снабжению Андрей Ермаков заявил, что в период подготовки к проведению «черной пятницы» возможны задержки в доставке товаров. По его словам, во время распродаж даже крупные торговые платформы зачастую не справляются с нагрузкой.

черная пятница
распродажи
акции
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
