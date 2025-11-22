«Черная пятница — 2025»: полный список уловок и манипуляций маркетплейсов

Ежегодный марафон распродаж, известный как «черная пятница», стартует 28 ноября. В прошлом году россияне потратили в этот день в интернет-магазинах в среднем по 8200 рублей. Однако подчас обещанные продавцами скидки на поверку оказываются обманом. К каким уловкам прибегают маркетплейсы, как не стать жертвой агрессивного маркетинга и не пойти на поводу у навязчивой рекламы — в материале NEWS.ru.

Что такое «черная пятница»

Именно так принято называть ежегодный марафон предрождественских распродаж, который в США начинается в пятницу после Дня благодарения — этот праздник в Америке ежегодно отмечают в последний четверг ноября. Несмотря на то что «черная пятница» изначально появилась в США, с годами она распространилась и на другие страны, в том числе дошла и до России.

Накануне распродажи продавцы обычно запускают продуманные рекламные кампании, предлагают скидки на очень короткое время, создавая повышенный ажиотаж и ощущение, что нужно успеть купить, чтобы не упустить возможную выгоду.

Как продавцы завлекают покупателей в «черную пятницу»

Один из ключевых приемов — предварительное завышение цен, рассказала NEWS.ru руководитель консалтингового агентства Bright Consulting Мария Яшенкова.

«Особенно это заметно на маркетплейсах: например, товар в течение месяца стоит 1000 рублей, перед распродажей цена взлетает до 2500 рублей, чтобы потом „упасть“ до „скидочных“ 1500 рублей. Или, как вариант, цена снижается до изначальной, но накрученная глубина скидки привлекает повышенное внимание: как известно, в России скидка — самый сильный маркетолог. Причем можно смело сказать, что глубина скидок стабильно растет. В ряде секций (например, в средствах для стирки, соусах, одежде) скидка в 40–50 процентов в сезон уже привычна, и для повышения внимания требуется ее углубление», — пояснила Яшенкова.

Еще один прием — динамическое ценообразование. Как пояснила собеседница NEWS.ru, алгоритмы меняют цену в реальном времени, поднимая ее для активных просмотров: «Один и тот же товар в разных корзинах может стоить по-разному. Прием широко распространился не так давно. Попробуйте проверить цену с телефона другого члена семьи, и иногда сможете сэкономить».

Продавцы также часто прибегают к скидкам за объем. «Речь идет о ловушке импульсивных покупок. „Два по цене трех“ или „купите эти три товара со скидкой“ — классический способ продать вам лишнее», — объясняет Яшенкова.

В последнее время, по словам эксперта, все чаще применяется практика розыгрыша призов для участников покупок. «Это не скидка, а способ собрать данные и создать иллюзию выгоды. Вероятность выигрыша мизерна, а целевой трафик обеспечен», — говорит специалист.

Также, продолжает она, маркетплейсы все чаще используют агрессивные пуш-уведомления: «Вас буквально бомбардируют сообщениями о новых тематических подборках и „падении цены“, которая на самом деле осталась прежней или снизилась незначительно».

Как рассказала NEWS.ru основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева, в маркетинге «чернопятничных» распродаж умело создается ощущение срочности и дефицита.

«Это вводит покупателей в искусственный стресс, а тот, в свою очередь, отключает префронтальную кору головного мозга, отвечающую за осознанность, контроль и самообладание. Отсюда и безумные видео из магазинов Америки, где покупатели буквально сносят двери магазинов и дерутся за кофточки или последний айфон со скидкой», — пояснила собеседница NEWS.ru.

По ее словам, в онлайн-продажах во время «черных пятниц» мы часто видим на сайтах циферблат с обратным отсчетом времени, оставшимся до конца распродажи: этот механизм запускает в нас все ту же стрессовую реакцию, рациональная часть мозга отключается, и мы, пытаясь спешно принять решение, начинаем руководствоваться стереотипным мышлением.

Как не обмануться в «черную пятницу»

Соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить деньги и нервы в день глобальных распродаж, утверждают юристы.

Адвокат адвокатского бюро «МУР» Антон Лянгерт в беседе с NEWS.ru призвал не переходить по ссылкам из подозрительных рассылок. По его словам, следует открывать сайты магазинов напрямую, через официальные приложения или проверенные закладки.

«Проверяйте историю цен. В России есть сервисы, которые показывают, как цена менялась в течение долгого времени, и вы сразу увидите, была ли она искусственно завышена. Также рекомендую совершать покупки только через официальные маркетплейсы и интернет-магазины. Избегайте сделок через мессенджеры и соцсети, если не уверены в продавце на 100 процентов», — пояснил Лянгерт.

Адвокат также советует искать звездочки и сноски: «Фраза „скидки до 90%“ почти всегда означает, что скидка в 90% будет на одну позицию старого товара, а все остальное стоит гораздо дороже. Важно также расшифровывать акции. Если видите надпись „Подарок при покупке“, то это чаще всего означает, что себестоимость подарка уже заложена в цену основного товара. „Кешбэк на будущую покупку“ — значит, вам придется совершить здесь еще одну покупку, чтобы воспользоваться деньгами».

Лянгерт указывает на необходимость быть осторожным с «уникальными» предложениями»: «„Черная пятница“ — время, когда к покупкам нужно подходить с холодной головой. Бдительность и здоровый скептицизм — лучшие союзники в борьбе за выгодные и безопасные покупки».

Юрист Дмитрий Сальников подтверждает: «черная пятница» — это в первую очередь маркетинг, а не благотворительность.

«В этот день акции часто распространяются на старые или непопулярные модели, которые сложно продать в обычное время. Крупные скидки действуют только при покупке второго товара, с дорогой страховкой или в комплекте. Покупка редко оказывается выгодной, потому что вас побуждают купить то, что вам не нужно. Ажиотаж провоцирует на импульсивные, необдуманные траты», — пояснил NEWS.ru эксперт.

Можно ли вернуть товар, приобретенный в «черную пятницу»

В юридическом понимании «черной пятницы» не существует — это чисто маркетинговая «фишка», поэтому на товары, купленные в «черную пятницу», распространяются все те же законы, которые действуют в остальное время года. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат, президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский.

«Основным базовым законом, регулирующим приобретение и возврат товара, является закон „О защите прав потребителей“. Однако есть ряд нюансов. К сожалению, многие покупатели слышали, что якобы на все товары распространяется правило, что в течение двух недель они имеют право вернуть товар. Это не так. Если наутро после „черной пятницы“ вы взглянули на гору покупок и ужаснулись, то далеко не во всех случаях сможете воспользоваться правилом 14 дней», — сообщил Якубовский.

По его словам, есть ряд товаров, которые мы можем вернуть, при условии, что они отвечают всем стандартам качества и единственная причина, чтобы отдать приобретенное обратно, — вы поняли, что в «черную пятницу» поддались духу шопоголизма; и есть список таковых, которые не подлежат возврату.

«Здесь поможет другой нормативный акт — постановление правительства РФ от 31.12.2020 № 2463. Этот документ описывает категории товаров, которые вы не сможете вернуть, если они качественные. В числе таковых: аптечные товары, товары медицинского назначения, парфюмерия, косметика, предметы личной гигиены, товары, которые продаются через отмеривание/отрезы: от тканей до проводов. Также не получится вернуть продавцу швейные и трикотажные изделия — носочно-чулочная продукция, нижнее белье. В этом же списке — бытовая химия, оружие, сложные товары — те же компьютеры, смартфоны и другие гаджеты. Здесь существует единственный лайфхак — можно опираться на то, что вам не была сообщена полностью вся информация о товаре. Например, вы приобрели ноутбук в онлайн-магазине, и там не было указано, что клавиатура английская, и вам придется самому делать русификацию. В этом случае есть вероятность убедить продавца вернуть вам деньги за товар», — заключил Якубовский.

