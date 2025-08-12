В МВД перечислили десять маркеров обмана при онлайн-покупках

Перенос общения в мессенджеры, требование перевода денег физлицу и внезапное изменение минимальной суммы вывода говорят о мошенничестве при онлайн-покупках, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Еще одним маркером будет частая смена реквизитов во время покупок.

Перенос общения в неофициальные мессенджеры. Пример: «Для оперативного решения вопросов перейдите в WhatsApp». Реальность: мошенники избегают платформ с историей переписки и защитой покупателя, — говорится в сообщении.

Также об обмане могут говорить блокировка возврата на этапе «оформления» и отказ от альтернативных способов доставки. Девятым и десятым маркерами специалисты назвали давление на срочность оплаты, а также страховку в качестве обязательного авансового платежа.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что аферисты начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. По его словам, в письмах содержится PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату.