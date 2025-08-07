Россияне начали получать фальшивые штрафы от Госавтоинспекции

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. В письмах — PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату, передает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

В первом случае ссылка ведет на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь россияне вводят данные своей банковской карты. Во втором случае зараженный ресурс автоматически загружает вредоносное ПО. В ведомстве напомнили, что настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через «Госуслуги».

До этого стало известно, что мошенники начали активно использовать тему выплат детских пособий для обмана россиян. Злоумышленники убеждают жертву, что выплаты можно получить, оплатив небольшую комиссию или авторизовавшись по фишинговой ссылке. Получив доступ к персональным данным, аферисты начинают шантажировать с целью дальнейшего выманивания денег.