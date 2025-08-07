Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 10:36

Россияне начали получать фальшивые штрафы от Госавтоинспекции

Депутат Немкин: мошенники начали рассылать фейковые письма о штрафах ГАИ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. В письмах — PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату, передает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

В первом случае ссылка ведет на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь россияне вводят данные своей банковской карты. Во втором случае зараженный ресурс автоматически загружает вредоносное ПО. В ведомстве напомнили, что настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через «Госуслуги».

До этого стало известно, что мошенники начали активно использовать тему выплат детских пособий для обмана россиян. Злоумышленники убеждают жертву, что выплаты можно получить, оплатив небольшую комиссию или авторизовавшись по фишинговой ссылке. Получив доступ к персональным данным, аферисты начинают шантажировать с целью дальнейшего выманивания денег.

мошенники
происшествия
штрафы
ГАИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.