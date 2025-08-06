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06 августа 2025 в 12:33

Россиян предупредили о схеме мошенничества с детскими пособиями

Аналитик Воронин: мошенники стали использовать тему детских пособий для обмана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали активно использовать тему выплат детских пособий для обмана россиян, заявил в беседе с RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. По его словам, злоумышленники убеждают жертву, что выплаты можно получить, оплатив небольшую комиссию или авторизовавшись по фишинговой ссылке.

Получив доступ к персональным данным, аферисты начинают шантажировать их с целью дальнейшего выманивания денег. Каналами распространения такой информации обычно являются чаты мессенджеров или звонки, подчеркнул эксперт.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, важно помнить, что сотрудники органов государственной власти <…> никогда не будут общаться с гражданами в мессенджерах, а тем более вести коммуникацию там, — резюмировал Воронин.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что после контакта с мошенниками у человека есть так называемый золотой час, чтобы минимизировать последствия. Например, если аферисты узнали данные банковской карты, следует оперативно сменить код доступа в банковский сервис и пароль, а также заморозить счета.

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