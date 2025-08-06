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06 августа 2025 в 08:34

В МВД рассказали о «золотом часе» после общения с мошенниками

МВД: после контакта с мошенниками есть лишь час для минимизации последствий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После контакта с мошенниками у человека есть «золотой час», чтобы минимизировать последствия, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. Если аферисты узнали данные банковской карты, следует оперативно сменить код доступа в банковский сервис и пароль, а также заморозить счета и банковские карты.

Когда человек под воздействием мошенников скомпрометировал свои учетные записи, устройства или аккаунты в онлайн-сервисах, у него есть «золотой час», как и для экстренной помощи в медицине, чтобы минимизировать последствия, — написала Волк.

Следует связаться с банком по номеру на карте или на официальном сайте и рассказать о звонке или сообщении аферистов, а также продиктовать их телефонный номер. В МВД советуют предупредить близких, родных и работодателя, что карты могут быть скомпрометированы, и попросить не переводить на них деньги.

Ранее в МВД РФ сообщили, что мошенники разработали новую схему обмана пользователей Telegram с использованием банковского трояна Mamont. По данным ведомства, злоумышленники создают в мессенджере фальшивые каналы, которые визуально имитируют официальные группы помощи семьям участников СВО.

мошенничество
мошенники
Ирина Волк
МВД
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