31 октября 2025 в 02:20

Россиянам предрекли проблемы с получением товаров в «черную пятницу»

Логист Ермаков: в «черную пятницу» возможны задержки доставки товаров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В период подготовки к проведению «черной пятницы» возможны задержки в доставке товаров, заявил NEWS.ru специалист по логистике и снабжению Андрей Ермаков. По его словам, во время распродаж даже крупные торговые платформы зачастую не справляются с нагрузкой.

В преддверии «черной пятницы» и новогодних распродаж эксперты предупреждают: главная причина сбоев в доставке и дефицита товаров — ошибки в планировании закупок. Именно на этом этапе компании теряют прибыль, а покупатели — время и нервы. К пиковым продажам нужно готовиться заранее. Закупка — прежде всего стратегия и расчет. Кто просчитал спрос и логистику, тот выигрывает, — поделился Ермаков.

Он подчеркнул, что компании, начинающие подготовку в последний момент, сталкиваются с проблемами перегруженности поставщиков, переполненных складов и неспособности транспортных компаний справиться с возросшим объемом. По мнению Ермакова, успешные участники рынка анализируют данные прошлого года, формируют запасы приоритетных товаров, резервируют транспорт и договариваются о гибких условиях поставок.

Важно не просто закупать больше, а понимать, где именно возникнет спрос. Лишние запасы замораживают деньги, а их нехватка срывает продажи. Баланс — ключ к стабильности. Для частных покупателей принцип тот же: заранее составить список нужных товаров, сравнить цены и не откладывать заказы на последние дни. В пиковые периоды даже крупные маркетплейсы не справляются с логистикой, — заключил Ермаков.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что массовые распродажи вызывают временное чувство эйфории, которое может быть опасным для человека. По его мнению, людям необходимо обратить внимание не только на финансовые, но и на духовные затраты.

