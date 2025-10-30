Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 03:30

«Играют на чувствах людей»: россиян предостерегли от массовых распродаж

Депутат Иванов: эйфория от массовых распродаж является мимолетной и опасной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые распродажи вызывают кратковременное чувство эйфории, которое может быть опасным, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, людям стоит задуматься не только о финансовых, но и о духовных тратах.

Сегодня мы наблюдаем, как повсеместная реклама и активность блогеров в социальных сетях культивируют в людях безудержное желание покупать, создавая иллюзию, что счастье заключается в обладании новой вещью. Однако эта эйфория является мимолетной и опасной. Радость от спонтанной покупки длится считаные минуты, а заработанные деньги, которые могли бы пойти на что-то по-настоящему важное для семьи, уходят безвозвратно, — предупредил Иванов.

Он отметил, что время, потраченное на бесконечные распаковки и навязчивые обзоры заказов, лучше использовать для общения с близкими, чтения, молитвы или заботы о здоровье. По словам депутата, родители, удовлетворяя капризы детей покупками, воспитывают в них зависимость от вещей, а не разумность.

Маркетологи умело играют на чувствах людей, создавая видимость дефицита и уникальности предложения. Это мощное давление на психику, заставляющее совершать необдуманные поступки. Наибольшую опасность представляют кредиты и кредитные карты, которые используются для сиюминутных покупок. Люди перестают контролировать свои расходы, залезая в долговую яму, из которой потом очень сложно выбраться. Они не думают о завтрашнем дне и о том, каким бременем лягут эти долги на них и их семьи, — добавил Иванов.

Ранее сообщалось, что в преддверии «черной пятницы» мошенники активно создают поддельные сайты интернет-магазинов известных брендов. Кроме того, злоумышленники рассылают письма с фишинговыми ссылками и проводят фиктивные розыгрыши, требующие уплаты налога или пошлины.

распродажи
скидки
покупки
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число летевших на Москву беспилотников достигло шести
Во Внуково и Домодедово отменили все полеты
«Играют на чувствах людей»: россиян предостерегли от массовых распродаж
Работа четырех российских аэропортов остановлена
Пластический хирург развеял главные мифы о блефаропластике
Очевидцы сообщили о восьми прогремевших над Воронежской областью взрывах
ВСУ попытались атаковать Москву
Украина решила закрыть свое посольство на Кубе
Российские истребители получили новое «умное» оружие
Названы главные преимущества работы с зумерами
Из коммунистов — в чиновники НАТО: кто такой президент Чехии русофоб Павел
Российское оружие Судного дня: на что способен «Посейдон», преимущества
Раскрыты последствия применения российского «Посейдона»
Фаза Луны сегодня, 30 октября 2025 года. Ловим рыбу, закаляемся, женимся
Стало известно, во сколько обойдутся пенсионные надбавки в России
Приметы 30 октября: Осия Колесник — ремонтируем все вокруг
Экс-наставника шоу «Голос» обвинили в домогательствах к девочке
Овечкин, Яшин, Капризов: список самых больших контрактов россиян в НХЛ
Гороскоп на 30 октября: Тельцы, просите о помощи, Раки, ищите компромисс
Медведев ответил на предложение испытать «Посейдон» на Бельгии
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.