«Играют на чувствах людей»: россиян предостерегли от массовых распродаж

Массовые распродажи вызывают кратковременное чувство эйфории, которое может быть опасным, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, людям стоит задуматься не только о финансовых, но и о духовных тратах.

Сегодня мы наблюдаем, как повсеместная реклама и активность блогеров в социальных сетях культивируют в людях безудержное желание покупать, создавая иллюзию, что счастье заключается в обладании новой вещью. Однако эта эйфория является мимолетной и опасной. Радость от спонтанной покупки длится считаные минуты, а заработанные деньги, которые могли бы пойти на что-то по-настоящему важное для семьи, уходят безвозвратно, — предупредил Иванов.

Он отметил, что время, потраченное на бесконечные распаковки и навязчивые обзоры заказов, лучше использовать для общения с близкими, чтения, молитвы или заботы о здоровье. По словам депутата, родители, удовлетворяя капризы детей покупками, воспитывают в них зависимость от вещей, а не разумность.

Маркетологи умело играют на чувствах людей, создавая видимость дефицита и уникальности предложения. Это мощное давление на психику, заставляющее совершать необдуманные поступки. Наибольшую опасность представляют кредиты и кредитные карты, которые используются для сиюминутных покупок. Люди перестают контролировать свои расходы, залезая в долговую яму, из которой потом очень сложно выбраться. Они не думают о завтрашнем дне и о том, каким бременем лягут эти долги на них и их семьи, — добавил Иванов.

Ранее сообщалось, что в преддверии «черной пятницы» мошенники активно создают поддельные сайты интернет-магазинов известных брендов. Кроме того, злоумышленники рассылают письма с фишинговыми ссылками и проводят фиктивные розыгрыши, требующие уплаты налога или пошлины.