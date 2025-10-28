В киберполиции рассказали об уловках мошенников накануне «черной пятницы»

Мошенники подделывают сайты интернет-магазинов крупных брендов в преддверии «черной пятницы», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Кроме того, злоумышленники отправляют рассылки с фишинговыми ресурсами и проводят фейковые розыгрыши с оплатой налога или пошлины.

[Мошенники] в совершенстве копируют все приемы легальных компаний: создают яркие сайты с брендовыми названиями («Распродажа», «Скидки», Black Friday Sale), используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию невероятно низких цен, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники активизировали свои схемы, маскируясь под сотрудников государственных структур. В частности, злоумышленники представляются сотрудниками российского Центробанка, следователями или работниками прокуратуры и требуют немедленного «декларирования» всех денежных средств. Мошенники запугивают потенциальных жертв, угрожая не только арестом, но и конфискацией средств.